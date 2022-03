İran belgesellerinin yurt dışında online gösterimi mümkün oldu

İranlı belgesel yapımcıları filmlerini İran dışında Docunight platformu üzerinden gösterebilecekler.

Ahmed Kiyarüstemi tarafından başlatılan "Docunite" platformu, İranlı film yapımcıları tarafından yapılan belgesellerin yanı sıra yabancı film yapımcıları tarafından yapılmış İran hakkındaki belgeslleri de gösterilebilecek.

Aboneler artık Web, Apple TV, Rocco, Amazon Fire, iPad ve iPhone üzerinden platformdaki belgesel arşivine erişebilir ve PC veya TV'lerinde film izleyebilir.

Şu ana kadar Atlan, Bazm Razm, Kral Olmak İstiyorum, Münir, Madrakşi, Tinar, Zero to Podyum, Defendants of the Twentieth Circle, Karestan gibi 200'den fazla İran belgeseli bu platforma yüklendi. Tüm bu filmler, film sahiplerinden yasal olarak alınmış ve gösterim ücreti ödenir.

Docunite platformunda ayrıca Rahşan Beni İtimad, Muctaba Mirtahmasb, Şahin Perhami, Kave Zahedi, Hamid Rahmanian, Kamran Şirdel, Hüseyin Turabi gibi isimlerin belgeselleri de yer alıyor.

Docunite, İran belgesellerini Amerika Birleşik Devletleri'nde göstermek amacıyla Mart 2015'te Kiyarüstemi Vakfı'nın bir yan kuruluşu olarak başladı. Program San Francisco'da aylık bir gösteri olarak başladı ve bir yıldan kısa bir sürede bir düzineden fazla Kuzey Amerika şehrine yayıldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish