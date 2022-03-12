Cumhurbaşkanı Reisi: Ahlaki nitelikleri öne çıkarmak, ünlü Farsça şairlerin göze çarpan özelliklerinden biridir

Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Vahdat Salonu'nda düzenlenen Nizami'yi Anma Töreni'ne yolladığı mesajı okudu.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

''Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

Bütün dünya bedendir ve İran onun kalbi.

Edebiyat, insan toplumlarının mükemmelleşmesinde öncü bir rol oynamıştır. İnsani erdemlerin ve tek tanrılı öğretilerin kaynağından feyz alan İran toplumunda hakim olan kültür ruhuna dayalı şiir ve düzyazıya dayalı kelime ve cümle mimarisi, İran tarihinde adanmış şairlerin en büyük hizmeti olmuştur.

Ahlaki nitelikleri öne çıkarmak ve hayatın çeşitli alanlarında insani ve ahlaki itibara dayalı istikrar ve direniş ruhuna ilham vermek, ünlü Fars şairlerinin öne çıkan özelliklerinden biridir. Fars dili ve İran-İslam düşüncesi, ruhu teklik ve hikmetle bahşedilmiş, sadece İran'ın geçmişine değil, bugünümüze ve yarınımıza da ışık saçan hayal ve düşünce dolu bir dil olan büyük bir İran'ın özüdür.

Fars dili ve yazısı, İslam, tarih ve coğrafya ile birlikte, İran ulusal kimliğinin temel direklerinden biridir ve İslam dünyasının kültür ve medeniyetinin bir parçasıdır.

Şiir, kuşkusuz, vahiy kelimesinin Farsça'ya ilk kez tercüme edilmesinden dolayı, dini kimliğimizden ayrılmaz olan İran toplumunda Fars dilinin yaşamının devam eden unsurlarından biridir. İran toplumunda şiir dili çok uzun bir geçmişe sahip olup sürekliliğini her zaman korumuştur.

Bilge Nizami, Fars kültür ve edebiyatının sarsılmaz direklerinden ve İslam düşünce ve sanatının yüce doruklarından biridir. Eserleri tarihe, mitlere ve eski geleneklere göndermelerle doludur. Bu açıdan Nizami şiir, erdem, maneviyat ve adalet üretiminin merkezidir ve öğretileri, bugün insan için hala yeni olan hayat veren bir iksirdir.

Nizami, İran'da ve bazı komşu ülkelerdeki birçok ulusun ve etnik grubun anadilinde ve Farsça konuşanlar arasında nefret ve ayrılıkçılardan etkilenmeyecek sınır ötesi iletişim kanalında şiir söylüyor.

Diğer ülkelerdeki Nizami aşıkların şanlı Fars dilini yayma ve Rudeki, Firdevsi, Nasır Hüsrev ve Hakani gibi büyük şahsiyetleri onurlandırma çabaları takdire şayandır.

İran İslam Cumhuriyeti, kültürel şahsiyetler, üniversiteler, yurt dışındaki kültürel temsilcilikler ve bilimsel ve kültürel dernekler aracılığıyla, bu dili tanıtmak ve korumak ve Fars edebiyatının büüyk şahsiyetlerini onurlandırmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır''.

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