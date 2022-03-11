12 Mar 2022 02:20
Journalist ID: 2391
News Code: 84679536
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İlk Uluslararası Bilge Nizami Ödülü

Tahran, İRNA- Tahran'ın Vahdet Salonu'nda düzenlenen Nizami'yi anma töreninde ilk kez Uluslararası Hekim Nizami Ödülü sahiplerini buldu. Ödülü alanlar sanatın çeşitli dallarında emektarlardan oluştu. Kameraman: Meysem Alakamendan

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