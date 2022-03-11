Nizami'yi anma törenleri Doğu Azerbaycan'da düzenlenecek

12 Mart Nizami'yi anma günü arifesinde konuşan Nazemi, Kültür ve İslami İrşad Bakanı'nın Tahran'daki Vahdet Salonu'nda düzenlenen Nizami'yi nma törenlerine katıldığına değinerek, törenlerin farklı illerde ve İran İslam Cumhuriyeti'nin yurt dışındaki temsilciliklerinde de düzenlendiğini söyledi.

Tebriz Milli Kütüphanesinde, Nizami ile ilgili bir dizi el yazmasının olduğunu kaydeden Nazemi, İl Kütüphaneleri Vakfı'nda Yazma Eserler Sergisi, Tebriz Edebiyat Derneği tarafından Niayeş ve Tahmidiye Edebiyat Festivali, İl Kütüphaneleri Vakfı tarafından Nizami Bilim Konferansı, Nizami Enstitüsü tarafından Yabancı Nizamiloglar Tanıtma Konferansı ve Pervin İtisami Kültür Vakfı tarafından Nizami ile İtisami'yi anma etkinliğinin bu büyük şairinin anma programlarından bazıları olduğunu ifade etti.

Çoğu ülkelerin kimlik inşa etmeye çalıştığını belirten Nazemi, "Kimliği ve tarihi kökleri olmayan bir millet, uluslararası arenada önemli bir rol oynayamaz ve milletler ve hükümetler arasında diyalog için fırsatlar yaratamaz" dedi.

Kültürel İran coğrafyasında farklı tarihsel dönemlerde milleti ve ülkesi için sosyal sermaye rolü oynayan birçok bilim insanı, yazar, şair, filozof, matematikçi ve büyük insan olduğuna dikkati çeken Nazemi, "Bu şahsiyetler, ulusların şiddet, silah ve siyaset dilini kullanmak yerine kültür dilinde konuşma fırsatı yaratmayı başardılar" diye açıkladı.

Hafız, Şehriyar, Nizami Gencevi, İbn-i Sina, Rudeki, Hüsrev Dehlavi ve Bidel Dehlavi gibi şahsiyetlerin ortak manevi ve evrensel varlıklar arasında olduğunu belirten Nazemi, ''Doğu Azerbaycan ve Tebriz'in Şairler Türbesi'nde yaklaşık 400 ünlü şair, bilgin ve mutasavvıfının mezarının bulunmsı nedeniyle bu şehir özel bir konuma sahiptir' diye ekledi.

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