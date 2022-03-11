12 Mar 2022 02:09
Journalist ID: 2391
News Code: 84678118
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Ünlü İranlı şir Nizami Azadi Kulesi'ne yansıdı

Tahran, İRNA- Nizami Gencevi Anma Töreni, bu akşam Azadi Kulesi'ne yansıtıldı.

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