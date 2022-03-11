12 Mar 2022 00:48
Journalist ID: 2391
News Code: 84678115
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Nizami'yi Anma Töreni

Tahran, İRNA- Ünlü İranlı şair Nizami Gencevi'yi Anma Töreni, Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili'nin de aralarında bulunduğu yetkililerle sanatçıların katılımı ile Tahran'ın Vahdet Salonu'nda düzenlendi. Kameraman: Emin Celali

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