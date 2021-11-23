İran Kültür Bakanı: Yeni hükümetin kesin politikası, bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesidir

İsmaili,'İran ve Tacik milletlerinin tercümana ihtiyaç duymadan aynı dili konuşmaları, iki milletin kültürel ortaklıklarının derinliğini göstermektedir'dedi.

İsmaili, 'Halkımız Tacik hükümetini kendi kardeşleri ve Tacik ulusunu dostane bir komşu olarak görüyor'diyerek İran ve Tacikistan'ın ortak antik kültürünün her iki millet için de bir gurur kaynağı olduğunu ve İranlıların her zaman Tacikistan'a yakınlık hissetmiş olduğunu söyledi.

İsmaili, Orta Asya'daki tüm Farsça konuşan ülkelerin ve Tacikistan dahil bölgenin özellikle mevcut İran hükümetinin ilgi odağında olduğunu belirterek'Hepimiz tek bir çerçevenin içindeyiz ve bu tekillik ortak kültürel etkileşimler için birçok nedenimiz olduğunu gösteriyor'dedi.

İsmaili,'Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı, Tahran ve diğer İran şehirlerinde Tacikistan Kültür Haftası düzenlenmesini hem memnuniyetle karşılıyor hem de destekliyor'diye belirtti.

İsmaili,'Bu arada sinema, müzik, güzel sanatlar, dramatik sanatlar ve edebiyat gibi alanlarda kültürel işbirliği önerdi'dedi.

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı, Cumhurbaşkanı Reyisi'nin kültürel ve sanatsal ilişkilerin sürdürülmesinin vurgulandığı Tacikistan'a ilk yurtdışı gezisine atıfta bulunarak Kültür Bakanlığı'nın Tacikistan ile kültürel bağları genişletmeye hazır olduğunu duyurdu.

İsmaili,ayrıca, Nevruz kutlamaları gibi olası ortak kültürel programlara, hepsine ait olan tüm Farsça konuşan uluslar için “ortak bir tarihi miras” olarak atıfta bulundu.

İsmaili,İran ve Tacikistan'ın kültürel işbirliğinin bundan sonra pratikte hiç olmadığı kadar genişleyeceğini umduğunu ifade ederek iki ulus arasındaki büyük kültürel ve sanatsal ortak noktalara değindi.

Zahidi, Cumhurbaşkanı Reyisi'ninTacikistan ziyaretinin, ikili işbirliğinde, özellikle kültürel ve sanatsal alanlarda yeni bir sayfanın açılışını işaret ettiğini belirterek, 'Bu tür bir işbirliği, imzalanan Mutabakat Muhtırası (MOU) çerçevesinde olmalıdır'ifadesini kullandı.

Tacikistan'ın Tahran Büyükelçisi, Tahran'da şiir geceleri, film ve müzik gösterimleri de dahil olmak üzere Tacikistan Kültür Haftası düzenlenmesinden de bahsederek, Tahran'da bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin ikili kültürel ilişkiler treninin rayına oturmasına yol açacağını vurguladı.