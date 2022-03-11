12 Mar 2022 01:56
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Aşkabat'ta Niazmi Gencevi şiirlerinin yer aldığı resim ve güzel hat sanatları sergisi düzenlendi

Aşkabat'ta Niazmi Gencevi şiirlerinin yer aldığı resim ve güzel hat sanatları sergisi düzenlendi

Tahran, İRNA- Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmenlerin katılımıyla Niazmi Gencevi şiirlerinin yer aldığı resim ve güzel hat sanatları sergisi düzenlendi

Nizami'yi anma günün arifesinde İran İslam Cumhuriyeti Aşkabat Kültür Ataşeliği, "Nizaminin Hikayeleri" başlıklı bir resim sergisi ve bu büyük İranlı şairin şiirlerinin kalem kaligrafisini düzenledi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Aşkabat Kültür Ataşesi Nevid Resuli, serginin amacının ülkemizin ünlü Fars edebiyatı şairi ile komşu ve dost Türkmenistan halkına daha yakından tanımak olduğunu belirtti.

Bu sergide Ataşelik tarafından hazırlanan Nizami Gencevi resim ve hat sanatına ait 30'dan fazla eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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