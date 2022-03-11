Nizami Ödülü Kazananlarına UNESCO Yüksek Madalyası Verildi

Nizami'yi anma töreni Vahdat Salonu'nda kültür ve sanat şahsiyetlerinin katılımıyla gerçekleştirildi ve etkinliğin kazananlarına UNESCO Yüksek Ödülü verildi.

UNESCO-İran Milli Komisyonu Genel Sekreteri Hüccetullah Eyyubi törende şunları söyledi

''Bugün tüm dünyanın beden, İran'ın ise kalp olduğunu duymaktan mutluyuz. Hekim Nizami altıncı yüzyılda İran'ın çatısında durmuş ve dünyanın ikiye ayrıldığı şu güzel ikiliği söylemiştir: İran dünyanın kalbidir ve dünya bedendir.

Bu ikilik çok önemlidir. Nizami gönül dünyasının sanat ehlinin üstün olduğu ve sanattan başka kimsenin üstün olmadığı bir dünya olduğunu göstermiştir. Bugün, UNESCO 75 yıl sonra, öğrenmeyi bırakmamamız gerektiği sonucuna vardılar ve bu, bugün UNESCO'nun sloganıdır, ancak altıncı yüzyıldaki bilge Nizami, öğrenmek zorunda olan herkesin öğrenmesi gerektiğini söylüyor.

Dünya karanlığın derinliklerindeydi ve İran'da İranlı bilgeler sanat kültüründen bahsediyordu. Hüsrev ve Şirin'in hikayeleri profesörler tarafından anlatıldı; Hüsrev bir bahçıvana baskı yapınca babası Hürmüz onu terk eder ve bahçıvana tahtı ve tacı verir ve dünyanın hükümdarları böyle olmalıdır.

İranolog bir bilim adamı olan Henry Mase, Hüsrev ve Şirin'in romanını 1970 yılında Fransa'ya iade ediyor ve bunun dünyadaki ilk roman olduğunu söylüyor. Nizami eserlerinde güçlü, sadık ve kuvvetli bir kadın imajı çiziyor''.

Konuşmanın ardından Menuçehr Şehsüvari ile Ali Nesiriyan, UNESCO Yüksek Madalyası'nı ünlü müzisyen Şehram Naziri'ye verdi.

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