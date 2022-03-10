İran'dan Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının İran'a yönelik suçlamalarına yanıt

Arap Birliği dışişleri bakanlarının 157. toplantısında suçlamaları ve toplantı sırasında kendi kendini ilan eden dörtlü komitenin açıklamasını reddeden Hatiğzade, Arap ülkelerinin bu davranışından şiddetle üzüntü duyduklarını ve bu ülkelerin son birkaç aydır İran İslam Cumhuriyeti ile bölgesel etkileşim ve diplomasi hareketlerine aykırı bu tür sonuçsuz eylemleri bırakmaları gerektiğini söyledi.

İran'ın özellikle Yemen ve Batı Asya ile Kuzey Afrika bölgelerinde gerilimi tırmandıran ve savaşı kışkırtan uzun bir geçmişi olan müdahaleci ülkeler tarafından başkalarının iç işlerine müdahale ettiği yönünde tekrarlanan asılsız iddiaların kabul edilemez olduğunu kaydeden Hatipzade, bu tür tekrarlanan açıklamaların İran'ın komşularıyla ilişkilerini güçlendirmesinin önünde bir engel olarak nitelendirdi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin komşularını diyaloğa davet etme ve diplomatik kanallar aracılığıyla yanlış anlamaları çözme konusundaki sabit tutumunu yineledi.

3 İran adasına ilişkin İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü gözettiğini dile getiren Hatipzade, başkalarının bu konudaki müdahalesini kınadı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer başarılarının ve savunma yeteneklerinin korunması ve pekiştirilmesini ülkemizin stratejik politikalarından biri olarak ifade eden Hatipzade, bu açıklamaların İslami İran'ın barışçıl nükleer endüstrisini geliştirme üzerindeki etkisizliğini vurguladı.

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