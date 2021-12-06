Emir Abdullahiyan: Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesi stratejik hatadır

Emir Abdullahiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ile yaptığı görüşmede bu konuyu belirtti.

Emir Abdullahiyan, iki ülkenin stratejik ilişkilerine vurgu yaparak, ekonomik ve ticari ilişkilerina artmasını istedi ve İran’ın bu konuda azimli olduğunu söyledi.

Siyonist rejimin Suriye saldırılarını mahkum eden Emir Abdullahiyan, Suriye yönetiminin izni olmadan o ülkede asker güç barındırmanın bölge ve özellikle Suriye’de istikrarsızlığa sebep olduğunu söyledi.

Asta Sürecine değinen Abdullahiyan, bu sürecin mevcut durumda tek çalışam mekanizma olduğunu ve İran’In gelecek sene Astana Süreci Liderler Zirvesine evsahipliğine hazır olduğunu söyledi.

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yapan Emir Abdullahiyan, Suriye’nin imarı ve avarelerin dönüşünü o ülke siyasi çözüm yolunun bir parçası olduğunu söyledi.

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2012