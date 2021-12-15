Emir Abdullahiyan: Bölgedeki sorunların ana nedeni sahte Siyonist rejimdir

İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) siyasi büro başkanı İsmail Haniyye'yi bu hareketin kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlayan Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkına verdiği desteğin devam ettiğini belirtti.

Hamas Hareketini Kutsal Kudüs'ün kurtarılmasında İslami direnişin öncülerinden biri olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, 'Bugün direniş, Filistin halkının tarihi haklarının hayata geçirilmesinde çok önemli bir role sahip. İngiliz hükümetinin Hamas'ı terör örgütü ilan etmesi Filistin halkına karşı siyasi bir eylemdir' diye açıkladı.

Sahte Siyonist rejimin bölgedeki sıkıntıların nedeni ve bölgenin sorunlarının kökü olduğuna değinen Emir Abdullahiyan, 'Bu nedenle bölgede bu sahte rejimle ilişkilerini normalleştirme yolunda olan birkaç ülke, bölge ve İslam ümmetinin güvenliği ve çıkarlarının aleyhine hareket ediyor' açıklamasında bulundu.

Hamas Hareketi siyasi büro başkanı Haniyye de General Süleymani'nin büyük konumunu överek, 'Şehit Süleymani'yi ve İslam Cumhuriyeti'nin desteğini gururla anıyoruz. İran İslam Devrimi'ni ve Filistin davasını ve direnişini takdir ediyoruz' dedi.

Bölgedeki bazı ülkelerin Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmeye yönelik eylemlerini de Amerikan-Siyonist yaklaşım olarak nitelendiren Haniyye, 'Arap ülkelerinin kapılarının elleri kana bulanmış Siyonist suikastçılara açılmasını istemezdik' diye ekledi.

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