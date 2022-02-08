Cumhurbaşkanı Reyisi: Bazı Arap ülkelerin Siyonist rejimle ilişki kurması bölge sorunlarını artırır

Filistin’in Yeni Tahran Büyükelçisi bayan Selam Zevavi’nin güven mektubunu alma töreninde açıklamada bulunan Ayetullah Reyisi, Filistin halkıne ve Kudüs’ün kurtarılmasının İslam dünyasının ilk meselesi olduğunu ve İran’ın bu ilkelerin gerçek destekçisi olduğunu söyledi.

Filistin meselesinin ilk öncelik olarak tüm İslam devletleri ve milletinin öncelikiği olması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, ‘’ Bazıları Filistin meselesinin önceliği hususunda batılıların siyasi oyunlarına alet oldu ve gevşek anlaşmalara gönül vererek, Filistin halkının mücahidetlerini yavaşlattı fakat siyonistlerin ahde vefasız olduklarını unutmamaları gerektiğini söyledi.

Filistin halkının mesajının direniş olduğunu ifade eden Ayetullah Reyisi, Siyonistlerin Filistinlilerin direnişini bilmesi durumunda hesaplarının değişeceğini söyledi.

Tüm Filistinli grupların birleşmesinin Siyonist rejim karşısındaki zaferin anahtarı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, tüm Filisnlilerin birlikte hareket etmesinin Kudü’ün kurtarılması hedefini gerçekleştireceğini ve buna bir halele gelmemesi gerektiğini söyledi.

Bazı bölge devletlerinin Siyonistlerle ilişkilerini normalleşmesine değinen Ayetullah Reyisi, ‘’ Bu devletler tüm halkın ve Filistinli grupların itirazı ile hiyanetlerinin mahkum olduğunu bilmeliler.’’ dedi.

Zevavi de İslam Devriminin yıldönümüne değinerek, İslami Devrimin zaferinin İslam ve Arap ümmeti için büyük bir zafer olduğunu söyledi.

Zevavi, Siyonistlerle ilişkilerini normalleştiren yönetimlerin gerçekte Filistin milletinin hakları ve bu yöndeki kararları hiçe saydıklarını ve Filistin ülküsüne sırt çevirdiklerini söyledi.

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