İran, Siyonist rejimin uluslararası mekanizmaları suistimal etmesi hususunda ikazda bulundu

Açıklamada İran’ın her zaman het şart altında soykırımın açıklaması olmayacağını ve mahkum ettiği belirtilerek, İran’ın ikinci dünya savaşında bir çok Avrupalı mülteciye evsahipliği yaptığı ifade edildi.

İkinci dünya savaşlarının yayılmacı ve ırkçı politikalardan oluştuğu ifade edilen açıklamada halı hazırda Siyonist rejimin bu iki şeytani huyun bayraktarı oldu ifade edildi ve uluslararası camianın iradesine reğmen bu rejimin dünyanın tek yayılmacı emeli olan ırkçı rejim olarak varlığına devam ettiği vurgulandı.

Siyonist rejimin her zaman cinayetlerini örtbas için ikinci dünya sav aşı kurbanlarını ve Yahudileri kullandığı ifade edilen açıklamada,bu rejim ve elebaşılarının geçen 70 sene boyunca Filistin halkı ve komşularına insanlık aleyhinde cinayetler işlediklerini ifade edildi.

Açıklamada, soykırım, terör, etnik temizlik, yerleşim yerinin tahribi ve insani ablukanın Siyonist rejimin her zaman işlerikleri cinayetler olduğu ifade edilerek, tarihi faciaların önlenmesinin siyasi önyargılardan uzak tarihi araştırmalarla mümkün olabileceği vurgulandı ve Holokast konusundaki kararın Kabuledilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Genel Kurul kararı ve ondaki tanımların kabuledilemez olduğu ifade edilerek, bu senedin genelin kararı olduğu olarak algılanmaması gerektiği belirtildi.

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2012