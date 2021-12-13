Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden İsrail Başbakanı'nın BAE ziyaretine tepki

Dünya Müslümanlarının ilk kıblesi olarak Kudüs Şerif'i özgürleştirmenin kalıcı ve kesin ülküsünü hatırlatan Hatipzade, 'Bölge halkları, Siyonist rejimin hain ve intikamcı eylemlerini hatırlıyor bu rejimle normalleşme sürecine karşı kalacaklardır' diye belirtti.

Arap ve İslam ülkelerinde 70 yılı aşkın süredir güvensizlik, gerginlik ve savaşa kışkırtma nedeni olan gayrimeşru rejimin Başbakanı'nın kabul edilmesinin hafızalarda yer alacağına değinen Hatipzade, 'Bu konu Filistin halkının, bölge halklarının ve tüm özgürlük savaşçılarının tarihi hafızasında kalacaktır. Kudüs'ü işgal eden rejim, İslam dünyasının ve Arap ülkelerinin ilk düşmanıdır ve normalleşme yönünde hiçbir eylem, yüce Filistin idealine gölge düşüremez' diye ekledi.

BAE Silahlı Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olan Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan, bugün Siyonist rejimin Başbakanı Naftali Bennet'i ülkesinde kabul etti.

Al Nahyan görüşmede, İsrail rejimi Başbakanı'nın ziyaretini BAE-İsrail işbirliği ve ilişkilerini daha olumlu adımlara ilerletme amaçlı olduğunu ve "iki ülke" halkları ile bölge ülkeleri ve halklarının çıkarına olmasını umduğunu ifade etti.

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