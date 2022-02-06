İran İslam Devrimi ABD'nin küresel egemenliğini engelledi

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Rusya'nın eski cumhurbaşkanı adayı olan Baburin, Moskova'da İRNA'ya verdiği demeçte, 'Orta Doğu'da ABD egemenliğiyle karşı karşıya olan ülkelerdeki insanlar Amerika'ya karşı savaşmak için İslam Devrimi'nden ve bu devrimin büyük lideri İmam Humeyni'nin mücadelelerinden ilham aldı' dedi.

ABD ve NATO işgal kuvvetlerinin geçen yıl ağustos ayında Afganistan'dan aşağılayıcı şekilde çekilmesi ve ABD'nin güçlerini Irak'tan çekmeye zorlanmasının İran İslam Devrimi'nin meyvelerinden biri olduğunu ifade eden Baburin, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süredir Irak'ta olduğuna, ancak halkının devrimci hareketlerinin ve Ayetullah Hamanei'nin talimatlarına uyarak ABD'nin Irak'taki alanını daralttığına işaret etti.

Filistin halkının topraklarının kurtuluşu için verdiği mücadelenin de İslam Devrimi'ni takip ettiğini ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'in nihai işgali ve tanınması için önerdiği yüzyılın anlaşması gibi büyük komploların başarısızlığa uğradığını kaydeden Baburin, 'Bugün, Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde milyonlarca insan, sömürgecilere karşı savaşmak için İslam İnkılabı Rehberi'nin devrimci ideallerinden ilham alıyor' değerlendirmesinde bulundu.

İslam Devrimi, İran'ın ilerlemesini ve gelişmesini sağlamıştır

İslam Devrimi'nin İran'ın kapsamlı ilerleme ve gelişmesinin koşullarını sağladığını belirten Rus uzman, 'İslam Devrimi'nin zaferinden sonra İran her alanda ilerleme yönünde hareket etti. Bilim ve teknoloji, enerji, ekonomi, kültür ve insanlık alanlarındaki bu ilerlemeler, özellikle ABD ve Batılı müttefiklerinin İran'a dayattığı tek taraflı yaptırımların yarattığı engeller göz önüne alındığında çok önemli' diye konuştu.

İran'a birkaç kez seyahat eden Baburin, '43 yıl aradan sonra İslam Devrimi'nin değerleri her geçen gün artıyor ve bu İmam Humeyni'nin başlattığı bu yolun meşruiyetini gösteriyor. Yeteneklerine inanan İranlı gençlerin İran'ın bağımsızlığı ve kendi kendine yeterliliğinde rol oynadığını ve bu popüler çabaların ABD liderlerini daha da kızdırdığını ve hareketi durdurmak için sürekli yeni yaptırımlar uyguladığını söylemek mümkün. İran, ABD hegemonik sistemine meydan okudu ve ilerlemenin ABD onayı olmadan ve en önemlisi bağımsızlığını korumanın çok değerli bir başarı olduğunu kanıtladı' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish