General Selami: İran 43 sene ABD ve müttefiklerinin baskılarına dayandı

General Selami, Golpaygan kentinde yaptığı açıklamada, İran’ın bugünkü mantığının daha güçlü olmak olduğunu belirterek, İran ve İran halkının dünya tarafından hür insanlar olarak tanındığını belirtti ve İran halkının tamamının direnci olmamış olsaydı ülkenin bugünlü durumunun çok farklı hal alabileceğini söyledi.

İran cephesinin bir gün karun ve kerhe sularında olduğunu fakat bugün Doğu Akdeniz’de olduğunu ifade eden General Selami, düşmanların orada Farsça konuşma sesini duyabileceklerini, bunu İsrail’in duyduğunu ve bu gücün dilinin nereye kadar ierlediğini gördüğünü söyledi.

İran düşmanlarının geri çekilmeye başladıklarını ifade eden General Selami, ‘’ Onlar tüm araçlarını kullandılar fakat İran onları geri püskürtmeye başladığını ve bu büyük gücün gerçeğini kabullendiklerini sağladığını söyledi.

General Selami, ABD imparatorluğunun kolay iş olmadığını ifade ederek, ‘’ Ekonomik ambargolar dünya çapında dizayn edilmiş bir plandı ve hatta ABD bile bu kadar ambargo karşısında direnemez fakat hikmet ve tedbir ve sabırla mücahedet sayesinde İran milleti yavaş yavaş bu komplonun tehlikeli etkilerini bertaraf etmeyi baiardı.’’ dedi.

ABD’nin İran aleyhine uyguladığı azami baskının hezimete uğradığını ifade eden General Selami, İran’ın zaferlerinin ilahi zafer olduğunu belirtti.

Günümüz dünyasının anladığının güç mantığı olduğunu ifade eden General Selami, ‘’ Biz güçlü olmasaydık onlar bize saldırırdı fakat bugün durdurulmuş durumdalar, düşman sizin gücünüzden bahsettiğinde bir gerçekten söz ediyor ve bunu itiraf ediyor.’’ dedi.

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2012