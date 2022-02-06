Filistinli gruplar, Siyonist rejimin Afrika Birliği'nden çıkarılmasını istedi

Hamas hareketi, Siyonist rejimin Afrika Birliği üyeliğine karşı çıkma çağrısında bulunan bir bildiri yayınlayarak, 'Gözlemci üye olarak bile üyeliğini kabul etmek, Afrika Birliği'nin İnsan Hakları Sözleşmesini ve ilkelerini açıkça ihlal ediyor. Bu onay, ırkçılığa karşı mücadeleyi ve sömürgeciliği sona erdirme ve ulusların kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirme ihtiyacını vurgulayan değerleri de ayaklar altına alıyor' ifadesini kullandı.

Hamas, Afrika kıtasının özgür ülkelerinin Filistin halkıyla dayanışması ve Kudüs'teki işgalci rejimin Afrika Birliği'ne yeniden üye olmasının engellenmesi çağrısında bulundu.

Hamas Hareketi, Afrika Birliği'nin temel ilkelerinin sömürgecilik ve ırkçılığa karşı mücadeleyi vurguladığını, işgalci rejimin devlet terörü yaptığını ve Filistin halkına, topraklarına ve kutsal alanlarına karşı her türlü vahşi suçu işlediğini belirtti. Son örneği Uluslararası Af Örgütü raporunda görüldüğü gibi birçok uluslararası yasal kurum ve kuruluş tarafından da vurgulanan bir ırksal temizlik politikası izlemektedir.

Öte yandan El-Fetih hareketi, Afrika ülkelerine bu zirveyi Siyonist rejimi kovmak ve milletler arası dayanışmanın ilke ve temellerini oluşturmak için bir zirveye dönüştürmeleri çağrısında bulundu.

Al-Arabi Al-Cedid' röportaj veren Cezayir'deki Fetih hareketinin sözcüsü Yamen Kadbah, hareketinin Siyonist rejimi ifşa etmeye yönelik her türlü hareketi memnuniyetle karşıladığını ve Afrika Birliği Zirvesi'nin iptal kararı vermesini umduğunu belirtti.

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