Avrupa ile Siyonist rejimin Viyana görüşmelerini bozmak için ortak toplantıları

İRNA'ya konuşan kaynak, 'Onların Aralarındaki en önemli ortak eksen, bir yandan Siyonist rejimin gücünü zayıflatan ve Avrupa'nın ticaretteki ekonomik çıkarlarını azaltan İran'ın Ortadoğu'daki rolünün güçlenmesi endişesidir. Örneğin, İran ile BAE arasındaki bağlantıya, İran'ın bölgede bir yer bulamaması için İsrail Başbakanı'nın BAE'yi ziyareti hemen eşlik etti' diye belirtti.

Kaynak, 'Bu 3 ülke görüşmelerdeki yıkıcı rollerine devam ediyor. Öyle ki İngiliz elçisi bu görüşmelerde İran'ın son gelişmelere rağmen 2015 anlaşmasına dönmesini kabul etmeyeceklerini ve yeni bir anlaşmaya varılması gerektiğini belirtmiştir' diye ekledi.

Viyana görüşmeleri baskıcı yaptırımları kaldırmayı amaçlarken, müzakerelerin Avrupalı ​​tarafları, son iki haftadır müzakere sürecini saptırmaya çalışıyor. Üst düzey İngiliz, Fransız ve Alman diplomatlar geçen Pazartesi günü ortak bir bildiri yayınlayarak, ABD'nin Nükleer Anlaşma'nın uygulanmasına ilişkin mevcut sorunlardaki rolünü görmezden geldiler. Bu üç ülkenin ortak açıklamasında, 'İran'ın mevcut müzakerelerdeki talepleri, Nükleer Anlaşma'nın ötesine geçmiş ve bu da görüşmeleri ilerletmeyi engelliyor' diye iddida bulundular.

Açıklamaya tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade, 'Nükleer Anlaşma hakkında ABD'nin hatasından bahsetmeyen herhangi bir açıklama, açıklamayı yapanların gerçeklikten habersizliğini ifade ediyor. Avrupa troykası adil bir ortak olarak ciddiye alınmak istiyorsa, adil bir ortak gibi hareket etmelidir' demişti.

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