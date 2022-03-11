12 Mar 2022 02:02
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Cumhurbaşkanı Reisi: Temel ürünler ile döviz tedariği açısından sorunumuz yok

Cumhurbaşkanı Reisi: Temel ürünler ile döviz tedariği açısından sorunumuz yok

Sari, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Mazenderan'ın merkezi Sari'de bir grupla yaptığı toplantıda, ''Ülkemizin geleceğini parlak ve ümit verici görüyoruz ve yapılan işler, halkın refahını artırmak adına ciddiyetle devam edecek'' dedi.

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