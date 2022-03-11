Cumhurbaşkanı Reisi: Temel ürünler ile döviz tedariği açısından sorunumuz yok

Sari, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Mazenderan'ın merkezi Sari'de bir grupla yaptığı toplantıda, ''Ülkemizin geleceğini parlak ve ümit verici görüyoruz ve yapılan işler, halkın refahını artırmak adına ciddiyetle devam edecek'' dedi.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: