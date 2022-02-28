Reisi Hükümetinde ihracatta %22 artış

Bu yılın ilk beş ayında 16 milyar 631 milyon dolar değerinde 13 milyon 819 bin ton ithalat yapıldığına dikkat çeken Latifi, 17 milyar 661 milyon dolar değerinde 45 milyon 474 bin ton ihracat gerçekleştiğini söyledi.

Reisi Hükümeti'nin göreve geldiği Ağustos ayından bugüne kadarki dönemde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 22 artarak 21 milyar dolar olduğuna değinen Latifi, aynı dönemde 24 milyar dolar ithalat yapıldığını ifade etti.

Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre ithalatın yüzde 46 arttığına değinen Latifi, ihracatın ağırlık açısından yüzde 2 düşmesine rağmen değer olarak yüzde 22 yükseldiğini belirtti.

Bu yılın ilk beş ayında 16 milyar 631 milyon dolar değerinde 13 milyon 819 bin ton ithalat yapıldığına dikkat çeken Latifi, 17 milyar 661 milyon dolar değerinde 45 milyon 474 bin ton ihracat gerçekleştiğini söyledi.

Bu yılın ilk 10 ayında 38 milyar dolar değerinde 100 milyon tonun üzerinde ihracat yapılırken, 41 milyar dolar değerinde 33 milyon ton ithalat kayıtlara geçti.

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