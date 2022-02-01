İran'ın Avrupa Birliği ile ticareti yüzde 7 arttı

İran'ın 27 Avrupa Birliği'ne üye ülkesiyle olan ticareti bu dönemde boyunca 4 milyar 312 milyon avro olarak kayıtlara geçti. Avrupa Birliği üyelerinin İran'a ihracat hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre %4 artışla 3 milyar 481 milyon avroya ulaştı.
İran'ın Avrupa ülkelerine ihracatından aldığı pay da 831 milyon Euro'yu buldu. Rakamlar yıllık olarak karşılaştırıldığında, ticarette %26'lık bir artışa işaret ediyor.
Avrupa'nın İran'a ihracatı, Kasım 2021'de bir önceki yılın Kasım ayına göre %30 artışla 500 milyon Euro ile zirveye ulaştı.Almanya, Hollanda ve İtalya bu dönemde İran'ın başlıca Avrupalı ihracatçılarıdır.Almanya, İtalya ve İspanya da önemli destinasyonlar
İran ile İsviçre arasındaki ticaret hacmi de geçen yıla göre %100 daha fazla olan 1 milyar 104 milyon doları buldu.İran'ın İsviçre'ye ihracatındaki payı 9 milyon 305 bin dolar, İsviçre'den İran'a yaptığı ithalatın payı ise 1 milyar 94 milyon dolar.
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