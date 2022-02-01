İran'ın Avrupa Birliği ile ticareti yüzde 7 arttı

İran'ın 27 Avrupa Birliği'ne üye ülkesiyle olan ticareti bu dönemde boyunca 4 milyar 312 milyon avro olarak kayıtlara geçti. Avrupa Birliği üyelerinin İran'a ihracat hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre %4 artışla 3 milyar 481 milyon avroya ulaştı.

İran'ın Avrupa ülkelerine ihracatından aldığı pay da 831 milyon Euro'yu buldu. Rakamlar yıllık olarak karşılaştırıldığında, ticarette %26'lık bir artışa işaret ediyor.

Avrupa'nın İran'a ihracatı, Kasım 2021'de bir önceki yılın Kasım ayına göre %30 artışla 500 milyon Euro ile zirveye ulaştı.Almanya, Hollanda ve İtalya bu dönemde İran'ın başlıca Avrupalı ​​ihracatçılarıdır.Almanya, İtalya ve İspanya da önemli destinasyonlar

İran ile İsviçre arasındaki ticaret hacmi de geçen yıla göre %100 daha fazla olan 1 milyar 104 milyon doları buldu.İran'ın İsviçre'ye ihracatındaki payı 9 milyon 305 bin dolar, İsviçre'den İran'a yaptığı ithalatın payı ise 1 milyar 94 milyon dolar.