Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısının sona erdi

Delegasyonların üst düzey müzakerecileri birkaç dakika içinde Coburg Otel'de mekandan ayrılacak ve medya temsilcileri, toplantıların en son içeriği hakkında bilgi alma fırsatına sahip olacak.

Bugünkü toplantıya İran'ın Başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni ile ortaklaşa başkanlık eden Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora, gazetecilere görüşmelerin sonucu hakkında bilgi verecek.

Üst düzey İranlı müzakerecinin de birkaç dakika içinde İranlı gazetecilerle son görüşmelerin sonucu hakkında konuşması planlanıyor.

Bu sabah, durumu değerlendirmek ve görüşmelerin gidişatını tartışmak için dün Enrique Mora ile görüştüğünü açıklayan Bakıri, 'Bu hafta iyi ilerleme kaydettik. Görüşmelerin birkaç gün aradan sonra devam edeceğini planladık' demişti.

ABD yaptırımlarını kaldırmayı amaçlayan müzakereler turu geçen Perşembe günü başladı ve heyetler derhal metinler üzerinde çalışmaya ve farklılıkları azaltmaya çalışmaya başladı.

Metinler üzerindeki görüşmeler, çalışma gruplarıyla sınırlı kalmamış, taraflar yaptırımların kaldırılması ve nükleer mesele olmak üzere iki alanda farklı format ve düzeylerde çalışmaktadır.

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