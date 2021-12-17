Bakıri: Birkaç gün aradan sonra müzakerelere devam edeceğiz

Twitter hesabından çıklama yapan Bakıri, 'Diğer heyetlerle istişarelerin ardından, AB Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrique Mora ile dün öğleden sonra bir araya geldik ve mevcut durum ile ileriye dönük yolu ele aldık' ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer müzakerelerdeki başmüzakerecisi, 'Bu hafta iyi ilerleme kaydettik. Bugün (Cuma) ortak komisyonumuz olacak ve birkaç gün aradan sonra müzakerelere devam edeceğiz' diye ekledi.

Nükleer Anlaşma Karma Komisyonu toplantısı bugün P4+1 grubunun üst düzey müzakerecileri, Avrupa Birliği ve İran arasında yapılacak. Toplantı, İran Dışişleri Bakan Yardımcıları ve Siyasi Direktörleri ve Başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni ve AB Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora başkanlığındaki P4+1 Grubu düzeyinde gerçekleştirilecek.

Bu tur müzakereler geçen Perşembe günü başladı ve heyetler, Ortak Komisyon toplantısının hemen ardından metinler üzerinde çalışmaya ve farklılıkları azaltmaya çalışmaya başladılar.

Metinler üzerindeki görüşmeler, çalışma gruplarıyla sınırlı kalmamış, taraflar yaptırımların kaldırılması ve nükleer mesele olmak üzere iki alanda farklı format ve düzeylerde çalışmıştır.

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