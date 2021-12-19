Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden Tahran Valisi'ne övgü

Avrupa Birliği (EİT) İnsani İşler Ofisi, AB İnsani Yardım Ofisi (ECO) Pakistan Temsilciliği Ofisi'nin yeni Başkanı Tahini Maitri Tamanagda, Tahran ilindeki Veramin ilçesine bağlı Hisarek Şehit Settarhan Okulu'nda mülteci öğrencilerin durumunu yakından görmek için incelemelerde bulundu.

Heyet, Uluslararası Relief temsilcileriyle birlikte, mülteci öğrencilerin eğitim işleri ve ailelerinin ihtiyaçlarının yanı sıra Rubat Kerim kentindeki Nadir Maliki Esadi okullarının durumunu görüşmek üzere Veramin kentindeki iki Afgan uyruklunun evlerini ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İran Temsilcisi Evofersin, Tahran Valisi Muhsin Mansuri'ye mültecilerle ilgilendiği için teşekkür etti.

Buna göre övgü metninde şu ifadelere yer verildi: 'Avrupa Birliği'nin (EİT) 7-13 Kasım 2021 tarihleri ​​arasında Tahran ilinde gerçekleştirdiği son misyonu için minnettarlığımı ve takdirimi ifade etmekten gurur duyuyorum'.

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