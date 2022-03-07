Cumhurbaşkanı Reisi: Bugün insanlığın gerilimleri etiksiz bilimden kaynaklanıyor

35. Uluslararası Harezmi Festivali ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Reisi, bu festivali ülkenin bilimsel dinamizminin sembollerinden biri olarak nitelendirerek, ''Bu festival düşünürler ve özellikle gençler için bir umut olabilir'' diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Reisi, bilimsel çabalara ve araştırmaya gösterilen ilgiyi İran İslam Cumhuriyeti'nin öne çıkan özelliklerinden biri olarak değerlendirerek, ''Bugün genç bilim adamlarımız çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Onların bilim üretiminde parlak sicilleri var. Ülke ihtiyaçlarının karşılanmasında bilimsel gelişmenin etkileri görülmelidir'' diye konuştu.

Bilim adamlarının çabalarının insan hayatındaki etkilerinin somut gerekliliğine değinen Reisi, "Ülkede bilimsel gelişme, ülkenin ihtiyaçlarının karşılanmasında etkilerinin görülmesi gereken sürekli bir harekettir. Araştırma ve bilimsel araştırmalar dergilerde yer alıp araştırma puanı kazanmak için yapılmaz. Tüm bilimsel çalışmalar pratik olmalı ve ülke sorunlarını çözmelidir'' diye belirtti.

Hükümet disiplinlerarası alanları destekliyor

Birçok konu ve sorunun disiplinler arası bir yönü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Reisi, sorunların üstesinden gelmek için motive olan hükümetin disiplinlerarası alanları desteklemeye kararlı olduğunu vurguladı.

Ülkenin bilimsel çabalarının pratikliği ve merkeziliği ile buluşların ve yeniliklerin ticarileştirilmesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Reisi, "Ülkede araştırma ve yenilikçi çabaların etkinliği ve verimliliği, ticarileşmesine bağlıdır ve bu durumda , araştırma ve yenilik değerli olur ve ülkenin kalkınması ve ilerlemesi için faydalı sayılır olmak' diye açıkladı.

Bilgi tabanlı şirketler, ülkede teknoloji ile inovasyonun ticarileşmesinin ana kaynağıdır

Ülkede teknoloji ve inovasyonun ticarileştirilmesi için bilgi temelli şirketleri ana referans olarak kabul ettiklerini dile getiren Reisi, 'Bilgiye dayalı şirketler ülkenin varlıkları arasındadır. Bakanlıklar, teşkilatlar ve sanayi kompleksleri bilim merkezlerine ve bilgiye dayalı kurumlara yönelirken, diğer taraftan bilgiye dayalı şirketler de bu komplekslerin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba ve faaliyetlerine yön verirlerse parlak bir sonuç elde edilecektir'' açıklamasında bulundu.

Bu bağlamda üniversitelerin ve bilim merkezlerinin misyonlarının ülke ihtiyaçlarına göre belirlenmesine vurgu yapan Reisi, “Ülke bilim merkezlerinin misyon türünde yerel, bölgesel ve uluslararası ihtiyaçlara dikkat edilmesi gerekiyor. Araştırma, eğitim ve hizmet olmak üzere üç alanda bilimsel adalete dikkat edilmesi gerekiyor. Bir düşünürün üniversite öğretim üyesi olmasa bile araştırma için uygun şartlara sahip olması gerekmektedir.

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