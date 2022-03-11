Ukrayna ve Rusya'da oynayan lejyonerlere sözleşmelerini askıya alma imkanı tanınacak

Equipe, "FIFA, Ukrayna'daki gelişmeleri izlemeye devam ediyor. Bu bağlamda, bu küresel organizasyon yakında Ukrayna ve Rusya'da oyanayan yabancı oyuncuları desteklemek için bir destek mekanizması başlatacak. Alınan bilgilere göre, 80'den fazlası Ukrayna'da ve 100'ü Rusya Profesyonel Ligi'nde oynayan bu oyuncuların sözleşmeleri askıya alınabilecek" ifadesini kullandı.

Gazetenini bildirdiğine göre, ayrıca yaz dönemini beklemeden başka bir kulüple sözleşme imzalayabilmeleri için kendilerine özel bir transfer penceresi oluşturulacak. Yeni sözleşme 30 Haziran'a kadar kiralık olarak imzalanacak ve asıl kulüple sözleşmeleri kurulacak.

İran milli takım oyuncusu Şahab Zahedi, Ukrayna Premier Ligi'nin Zorya Luhansk futbol takımında forma giyiyor ve bu haber doğruysa takımdan ayrılarak, olağan süreçten geçmeden profesyonel futbolunu sürdürebilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya "özel askeri operasyon" emri vererek, operasyonun Ukrayna'da bir savaşın başlangıcı olmadığını, küresel bir savaşı önlemeye yönelik bir hareket olduğunu söyledi.

Ancak Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesi Moskova'nın kararını bir savaş olarak gördü ve aynı bahaneyle Rusya üzerindeki diplomatik ve ekonomik baskılarını artırdı.

Olayın ilk günlerinden bu yana Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yoğunluğu bir miktar hafiflese de, çatışma devam ediyor ve dünyanın dört bir yanındaki yetkililerden tepki ve yorum seli devam ediyor.

FIFA ve Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) ortak bir bildiride, Ukrayna'daki savaşın tırmanmasının ardından Rus milli takımlarını ve kulüp takımlarını iki kurumun himayesindeki uluslararası müsabakalara katılımlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

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