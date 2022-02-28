Fransa Futbol Federasyonu, Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan çıkarılması çağrısında bulundu

Saldırının dördüncü gününde, Ukraynalılar ve Rusya ateşkes görüşmesine hazır olduklarını açıkladılar.

Fransız Milli Takımı, 2018'de finalde Hırvatistan'ı mağlup ettikten sonra Dünya Kupası'nı kazanmıştı

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Grae, Ukrayna'daki saldırı nedeniyle Rusya takımının Katar'daki Dünya Kupası'ndan çıkarılması çağrısında bulundu.

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Grae,Spor dünyası, özellikle futbol tarafsız kalamaz. Şüphesiz, Rusya'nın bu kupadan çıkarılmasına karşı değilim'dedi.

Rusya, 2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off yarı finalinde 24 Mart'ta Polonya ile oynayacak. Bu oyunda Bu çiftte kazananın rakibi İsveç ile Çek Cumhuriyeti arasındaki karşılaşmada en güçlüsü olacak. Daha önce Polonya, İsveç ve Çekya milli takımları Rusya takımına karşı oynamayı reddetmişti.