FIFA ve UEFA, Rusya’nın tüm karşılaşmalarını askıya aldı

FIFA dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna saldırısından dolayı Rusya futbol takımları sadece Rusya Futbol Birliği altında oyun düzenleyebileceklerini ve bunun yanında oyunların da tarafsız zeminde ve seyircisiz oynanacaklarını ve ayrıca Rusya milli marşının ve bayrağının da oyunlarda kullanılmasının yasak olduğunu bildirdi.

Polonya, İsveç ve Çek Cumhuriyeti geçen günlerde Rusya ile Dünya Kupası çerçevesindeki playoff karşılaşmalardan vazgeçtiklerini ilan ettiler.

Uluslararası olimpiyat kurulu da Rusya ve Belarus sporcuları ve yetkililerinin uluslararası karşılaşmalarda yasaklanmalarını istedi.

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