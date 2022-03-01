1 Mar 2022 09:20
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News Code: 84667099
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FIFA ve UEFA, Rusya’nın tüm karşılaşmalarını askıya aldı

FIFA ve UEFA, Rusya’nın tüm karşılaşmalarını askıya aldı

Tahran, IRNA- FIFA ve UEFA, ortak bir bildiri ile Rusya’nın tüm futbol takımlarının ve milli takımının bu kurumlar altında oynanacak tüm karşılaşmalarını askıya aldıklarını bildirdiler.

FIFA dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna saldırısından dolayı Rusya futbol takımları sadece Rusya Futbol Birliği altında oyun düzenleyebileceklerini ve bunun yanında oyunların da tarafsız zeminde ve seyircisiz oynanacaklarını ve ayrıca Rusya milli marşının ve bayrağının da oyunlarda kullanılmasının yasak olduğunu bildirdi.

Polonya, İsveç ve Çek Cumhuriyeti geçen günlerde Rusya ile Dünya Kupası çerçevesindeki playoff karşılaşmalardan vazgeçtiklerini ilan ettiler.

Uluslararası olimpiyat kurulu da Rusya ve Belarus sporcuları ve yetkililerinin uluslararası karşılaşmalarda yasaklanmalarını istedi.

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