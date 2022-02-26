Serdar Azmun hala sahalardan uzak

Birkaç yıl boyunca Rusya'nın Zenit takımında oynayan Azmun, kış transfer döneminde parladıktan sonra Bayer Leverkusen'e katıldı. Ancak Azmun yeni takımının kendisine resmi bir maçta eşlik etmesini açıklaması için beklemek zorunda kalacak.

Geçen haftanın ortalarında Leverkusen'de sakatlığının ardından antrenmanlara başlayan Serdar, halen takımına eşlik edemiyor. O, Leverkusen'in önceki üç maçında da yoktu.

Leverkusen teknik direktörü Gerardo Swani, Azmun hakkında, "Mevcut durumda bu forvetle oynamak tehlikeli ve bu nedenle ona sahada iyi hazırlanması için daha fazla zaman vereceğiz" dedi.

Swani, ''Birkaç gündür antrenman yapmasına rağmen zorlu maçlara tam olarak hazırlanması birkaç gün daha alacak” diye ekledi.

Leverkusen, Bundesliga'da 41 puanla 3. sırada bulunuyor.

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