Ukraynalılar ABD'nin şeytani politikalarının kurbanıdır

Reisi, Afganistan, Yemen ve Irak halkı gibi Ukraynalıları ABD'nin kötü politikalarının kurbanı olarak nitelendirerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşa karşı olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı, 'Savaş her ne kadar daha erken sona ererse, ulusların yararına olur ve insanlar üzerindeki tehlikeleri, zararları ve onların sorunlarını azaltır'dedi.

Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerde son gelişmelere işaret eden Reisi, Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyetinin müzakereleri ciddiyetle takip ettiğini, ancak hükümetin hiçbir eylem ve kararını müzakerelere ve Nükleer Anlaşma'ya bağlamadığını ve bağlamayacağının altını çizdi.