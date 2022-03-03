Emir Abdullahiyan: Hükümet ambargoların giderilmesi konusunu faal şekilde takip etmekte

İran haber ajanslar ve medya temsilcileri ile görüşen Emir Abdullahiyan, ambargoların giderilmesi çabalarının devam ettiğini ve bunların etkisinin halkın geçiminde görülmesine çalıştıklarını söyledi.

Emir Abdullahiyan görüşmede Viyana’da cereyan eden nükleer müzakerelerle ilgili bilgiler sundu ve İran hükümetinin Ukrayna krizi ile ilgili tutumu ve o ülkede bulunan İran vatandaşların tahliyesi yönündeki çabaları anlattı.

Görüşmede medya mensupları dış politika ile ilgili görüşlerini paylaştılar ve Emir Abdullahiyan soruları yanıtladı.

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2012