Ukrayna'da bir İranlı hayatını kaybetti

İran İslam Cumhuriyeti'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'da bir İran vatandaşının ölüm haberinin yayınlanmasının ardından, çeşitli incelemelerin ardından haberi doğruladı.

Habere göre, İran İslam Cumhuriyeti'nin Kiev Büyükelçiliği, olaydan sorumlu Ukrayna polisi ile temasa geçtikten sonra, 51 yaşındaki Nasrullah oğlu Muhammed Muhsin Şuşteriyan adlı vatandaşın başka bir İranlı ve bir Ukraynalı ile Harkiv'den ayrılırken Novaya Vadalaga kasabası yakınlarında kalp yetmezliği yaşadığını ve ilk tıbbi yardıma rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Büyükelçilik ölen kişinin ailesi ve yakınlarına en içten taziyelerini bildirirken, kazanın nedenleri ve merhumun naaşının durumu hakkında ek bilgi almaya çalışıyor.

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