Dışişleri Bakanı, Polonya'ya gelen İran vatandaşlarının durumunu takip ediyor

Dışişleri Bakanı, İran'ın Varşova Büyükelçisi Hüseyin Garibi ile yaptığı telefon görüşmesinde alınan önlemler için teşekkür ederek, vatandaşlara gerekli tüm koşulları ve diğer yardımları sağlamasını istedi.

Dışişleri Bakanı, bu konuda alınan önlemleri överek barınma, yemek ve sağlık konularında kolaylıklar sağlanması çağrısında bulundu.

Garibi ise Ukrayna'da yaşayan İranlıların son durumuna ilişkin bir rapor sundu.

İran vatandaşlarının Varşova'dan Tahran'a nakli için gerekli çalışmaların yapıldığını da sözlerine ekledi.

Garibi, ayrıca sınırdaki uzun kuyruk nedeniyle Polonya'ya girişin yavaş olduğunu da kaydetti.