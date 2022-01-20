Ayetullah Reyisi: Yurt dışında yaşayan İranlılan ülkenin elçileridir

Moskova’da temaslarda bulunan Reyisi, Rusya’da mukim İran vatandaşları ile yaptığı götüşmede Putin ile yaptığı görüşmeye işaretle taraflarda ilişkilerin artması için sorunların çöcümü yönünde ciddi iradenin var olduğunu belirtti.

Putin ile görüşmesinde ekonomik ve ilişkilerin gelişmesi yollarının yanında İran ve Rusya’nın bölge ve uluslararası alandaki güçlü rolünün incelendi söyledi ve her iki tarafın da sorunların giderilmesi ve ilişkilerin artmasını istediğini belirtti.

İran ürünlerine Rusya pazarında uygun Pazar bulunması gerektiğini ifade eden Reyisi, Cumhurbaşkanı Putin’in de görüşünün bu yönde olduğunu söyledi.

Yurt dışı İranlılar Yüksek Konseyi kararlarına değinen Reyisi, yurt dışında yaşayan İran vatandaşlarının ülkeye geliş gidişlerinin kolaylaşması ve öğrencilerin de sorunlarının azalması gerektiğini belirterek, İran komşularında yüksek potansiyeller olduğunu ve 13 hükümet döneminde bu kapasitelerin kullanılmasının soz konusu olduğunu söyledi.

Reyisi, İran politikasının tüm dünya ile dengeli politika olduğunu belirterek, İran ve Rusya’nın mevcut kapasiteleri kullanmakta azimli olduklarını söyledi.

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2012