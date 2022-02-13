Danimarka ve Sırbistan'daki İslam Devrimi dostları 1979 zaferini kutladı

Danimarka'da ikamet eden farklı milletlerden, etnik gruplardan ve dinlerden oluşan İslam devrimini sevenler, İran ulusunun ve Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin emellerine olan bağlılıklarını da tazelediler.

11 Şubat 1979'da İslam Devrimi'nin zafer yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törende ayrıca bazı dini, bilimsel ve siyasi şahsiyetlerin yanı sıra Danimarka'daki Müslüman toplulukların temsilcileri de hazır bulundu.

Toplantıda ayrıca İran'ın Kopenhag Büyükelçisi Afsaneh Naderipur da hazır bulundu ve İslam Devrimi'nin uluslararası ve bölgesel arenadaki etkileri hakkında bir konuşma yaptı.

İslam ülkelerinin birlik ve beraberlikleriyle dünya ve İslam aleminde barışın sağlanmasında işbirliği yaparak etkin rol oynamalarını umduklarını dile getirdi.

11 Şubat 1979, merhum İmam Humeyni liderliğindeki İslam Devrimi'nin zafer günüdür.

Etkinlik her yıl İran'da ve İslam devriminin aşıklarının yaşadığı birçok dünya ülkesinde kutlanıyor.

Sırbistan'da ikamet eden bir dizi İran uyruklu ve üniversite öğrencisi İslam Devrimi'nin zaferinin 43. yıldönümünü kutladı.

İran'ın Belgrad Büyükelçisi Reşid Hesenpur etkinliğe hitap ederek, insanların İslam Devrimi için enerji ve güç kaynağı olduğunu söyledi.

İslam İnkılabı'nın temel ilkeleri bağımsızlık, özgürlük ve dini demokrasidir" dedi.

İslam Devrimi'nin 43. yıl dönümü vesilesiyle farklı dünya ülkelerinin üst düzey yetkilileri İran milletini tebrik etti.