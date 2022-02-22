Doğalgaz dünya enerjisinin geleceğini şekillendiriyor

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 6. Gaz İhracç Eden Ülkeler Meclisi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, 'Bu zirve ile hedeflerimize ulaşabilmeyi umuyoruz. Doğalgaz kaynakları Allah'ın bağışladığı sermayedir ve bunu koruyup desteklemeliyiz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bu forumda farklı görüşlere sahip olsak da, mevcut hükümetlerin gelecek için iyi bir dayanışması mevcuttur ve bu forumun amacı, forum üye ülkelerin doğalgazın dünya enerjisinin geleceğindeki rollerini güçlendirmek ve doğalgaz talebine olan güvenliği artırmaktır.

Büyük rezervlere sahip doğalgaz ihraç eden bir ülke olarak mesajımızı net bir şekilde dünyaya ulaştırmalıyız. Doğalgaz gelecekte kullanım için temiz, güvenli ve zengin kaynaklı bir yakıttır. Bu enerji kaynağı, geleceğin enerjisini şekilendiriyor ve korona sonrası ekonomik toparlanmanın zorlu yolunda bunu değerlendimeliyiz

Bu yakıt gelecek yıllarda artan elektrikleşme için önemli bir faktördür ve bu bağlamda bu enerjinin ihtiyaçlarını gidermek için üreticiler olarak görevlerimizi yerine getirmeliyiz'.

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