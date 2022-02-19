Doha, Tahran ile ilişkilerini geliştirmeye hazır

Emir Abdullahiyan 58. Münih Güvenlik Konferansı sırasında Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdul Rahman Al Sani ile ikili ilişkilerdeki son gelişmeleri ve ilgi konularını görüşmek üzere bir araya geldi.

Bu görüşmede Emir Abdullahiyan, iki taraf arasındaki örnek ilişkilerin önemine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı İbrahm Reisi'nin OPEC Gaz Zirvesi'ne katılmak ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla önümüzdeki iki gün içinde Katar'a yapacağı resmi ziyaretin, karşılıklı bir anlayışla gerçekleştirilmesini umduğunu ifade etti.

Katarlı mevkidaşı ile Afganistan'daki son durumu ele alan Emir Abdullahiyan, İran'ın Afganistan'a yaptığı insani yardımları ve bu ülke halkının bu zor dönemi aşmasına yardım etmenin gereğini açıkladı.

Fars Körfezi bölgesindeki bölgesel meseleler ve gelişmelere ilişkin tartışmalar ve Viyana görüşmelerinin son durumunun gözden geçirilmesi, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki görüşmelerin bir diğer parçasıydı.

Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani de bu görüşmee yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin Katar ziyaretinden Doha'nın beklentisini açıkladı ve bu ziyaret için planlanan planları ve Doha'nın bu ziyareti iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeye dayandırmaya hazır olduğunu kaydetti.

Viyana'daki müzakerelerin ilerlemesini memnuniyetle karşılayan Al Sani, müzakerelerin sonucunu bölge için kilit öneme sahip olarak değerlendirdi ve Katar'ın Afganistan'daki son eylemleri ve iki ülke arasında devam eden müzakereler hakkında bilgi sundu.

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