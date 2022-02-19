19 Şub 2022 13:36
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İran'ın Kış Paralimpik Oyunlarındaki bayraktarı tanıtıldı

İran'ın Kış Paralimpik Oyunlarındaki bayraktarı tanıtıldı

Tahran, İRNA- Ulusal Paralimpik Komitesi'nin kararıyla İlahe Kulufellah, 2022 Pekin Kış Paralimpik Oyunları'nda İran konvoyunun bayrak taşıyıcısı olarak seçildi.

2022 Pekin Kış Paralimpik Oyunları'nın başlangıcı yaklaşırken, Oyunların açılış töreninde İran konvoyunun bayrak taşıyıcısının kimliği belirlendi.

Buna göre, kros kayağı alanında kros kayağının tek İranlı temsilcisi olan Kulufellah, açılış töreninde İran konvoyunun bayrak taşıyıcısı olarak tanıtıldı.

Kulufellah, 2019'da Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden Cesaret Madalyası kazanan, İran'ın kros kayağındaki sporcularından biridir.

4-13 Mart tarihleri ​​arasında düzenlenecek Pekin 2022 Kış Paralimpik Oyunları'na İran, Oyunlara farklı disiplinlerde dört sporcu ile katılacak.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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