Save Şimşeki Dünya Kayak Federasyonu'nun Asya'daki temsilcisi olarak seçildi

Save Şimşeki Dünya Kayak Federasyonu'nun talimatıyla Asya Alp Disiplini Şampiyonası'nda Dünya Kayak Federasyonu'nun (FIS) temsilcisi seçildi.
Asya Alp Disiplini Şampiyonası, 23-25 Şubat tarihleri arasında Lübnan'da yapılacak.
Save Şimşeki, Dünya Federasyonu'nun en yüksek teknik temsilcilerine sahiptir.
Aynı zamanda Dünya Kayak Federasyonu'nun jüri komitesinin bir üyesidir.
Save Şimşeki geçen yılın yazında da İtalya'da düzenlenen Dünya Çim Kayağı Şampiyonası'nda Dünya Federasyonu temsilcisi olarak seçilmişti.
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