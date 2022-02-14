Şimşek kayak pisti yeniden açıldı

Şimşek kayak pisti Kayak ve Kış Sporları Federasyonu tarafından Spor ve Gençlik Bakanı Hamid Seccadi'nin talimatı ve desteği ile Şimşek'in onurlu halkı ve bu bölgenin toprak sahiplerinin destek ve katılımlarıyla yeniden açıldı.

Çeşitli nedenlerle bir süreliğine kapatılan en önemli ve en eski kayak pistlerinden biri olan Şimşek, bu yıl Spor ve Gençlik Bakanı'nın talimatıyla Kayak ve Kış Sporları Federasyonu'na devredildi.

Bundan böyle Şimşek, milli ve il takımlarının antrenmanlarına, farklı yaş gruplarına ve antrenörlük eğitimlerine ev sahipliği yapacak.