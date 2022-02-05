5 Şub 2022 19:46
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News Code: 84639228
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Kakan Kayak Merkezi

Yasuc, İRNA- Çahar Mahal ve Bahriyatı ilinin merkezi Yasuc kentine 18 kilometre uzaklıkta yer alan Kakan Kayak Merkezi'nde son günlerde yağan kar yağışları nedeniyle kayakseverler buluştu.

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