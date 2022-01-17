17 Oca 2022 14:46
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News Code: 84616655
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Paralimpik Komitesi, 2022 Kış Oyunlarına dört sporcu göndermeyi kabul etti

Paralimpik Komitesi, 2022 Kış Oyunlarına dört sporcu göndermeyi kabul etti

Tahran,İRNA- Milli Paralimpik Komitesi, komitenin niteliksel yaklaşımı nedeniyle dört engelli kayakçının Çin Kış Paralimpik Oyunlarına gönderileceğini duyurdu.

Pekin 2022 Kış Paralimpik Oyunları, 1-9 Mart tarihleri ​​arasında Pekin'in ev sahipliğinde düzenlenecek. İran Milli Paralimpik Komitesi'nin Oyunların bu dönemine dört sporcu göndermesi planlanıyor.
Sporcu ve teknik personel dahil seçilen kişiler, her iki federasyonun duyurusu ile tanıtılacak.

 Daha önce Parakayak Derneği Başkanı İsa Save Şimşeki, Kış Paralimpik Oyunlarına altı sporcunun gönderileceğini duyurarak, '6 sporcu göndererek Para-Asya Oyunları'ndaki İranlı sporcu rekoru kırılmış olacak'dedi.

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