İran Spor Kafilesi, Pekin Kış Olimpiyatları için yola çıktı

Alp disiplini ve Kayaklı koşu dallarında üç sporcu ve profesyonel iki antrenörden oluşan İran milli kayak takımı, Salı gecesi Pekin'e gitti.

Atife Ahmedi ve Hüseyin Save Şimşeki, Bakır Kelhor'un gözetiminde Alp disiplini kayak takımını temsil ediyor.

Kayaklı koşu sporcusu Seyyed Settar Seyyed ve Kayaklı koşu sporcusu antrenörü Mostafa Mirhaşimi, korona hastalığı teşhisi kondukları için İran kafilesine eşlik edemedi. Pekin Kış Olimpiyatları Komitesi'nin onayının ardından, Seyyed Settar Seyyed ve Mostafa Mirhaşimi'nin yerlerine sırasıyla sporcu ve antrenör Danyal Save Şemşeki ve Mohammad-Tagi Şemşeki getirildi.

İran Spor Kafilesi sloganı açıklandı: "Dağ gibi güçlü, Kar gibi beyaz, İran gibi gururlu."

İran Kayak Federasyonu Başkanı ve Sekreteri Abbas Nazarian ve Behram Save Şemşeki , İran kafilesi, hareket etmeden önce ön koordinasyon için Çin'e gönderildi.

İran Spor ve Gençlik Bakanı Hamid Seccadi,İran Olimpiyat Komitesi Başkanı Rıza Salihi Emiri uluslararası etkinliğe katılacak.

Pekin, 4-20 Şubat tarihlerinde Kış Olimpiyatları 2022'ye ev sahipliği yapacak.