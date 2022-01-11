11 Oca 2022 19:19
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News Code: 84610152
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2022 Kış Olimpiyatları seçmelerinin son aşaması Dizin pistinde düzenlenecek

2022 Kış Olimpiyatları seçmelerinin son aşaması Dizin pistinde düzenlenecek

Tahran, IRNA- Dizin pisti gelecek hafta 2022 Kış Olimpiyatlarının son aşamasına evsahipliği yapacaktır.

Dizin Pistin Müdürü Sadık Kelhor yaptığı açıklamada, Kış Olimpiyatlarının Şubat ayında Çin’de düzenleneceğini belirterek, Alpein dalının son seçimlerinin Pazar ve Pazartesi gün 51 sporcunun katılımı ile kadınlar ve erkekler bölümünde yapılacağını söyledi.

Kerec kentinin 70 km kuzey doğusunda bulunan Dizin pistinin 3 telekabin, iki telesiyej, 7 teleeski ile İran’ın en donanımlı pistidir.

Pistte iki hotel, 5 kulübe ve 5 retrorant vardır.

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