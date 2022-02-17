İran Futbol Federasyonunun yeni başkanı belirlendi

Usuli, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nün 8 saatlik toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, uzun bir toplantı sonrası bu kararın alındığını söyledi.

Usuli toplantının iki bölümden oluştuğunu ilk bölümde önce eski başkanın savunmasının alındığını ve daha sonra oylama ile kendisinin azledildiğini ikinci bölümde ise uzun görüşmeler sonunda yeni başkanın oy çokluğu ile seçildiğini söyledi.

Usuli Federasyonun Genel Kurulunun ilk fırsatta düzenleneceğini ve azlin nihaileşme kararının kurulda alınacağını söyledi.

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2012