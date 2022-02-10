İran Futbol Federasyonu Başkanı geçici olarak uzaklaştırıldı

Kurul üyesi İhsan Usuli yaptığı açıklamada, son bir yıl için sözlü ve yazılı olarak başkanın uyarıldıüğını fakat kendisinin uyarıları dikkate almadığını ve bundan dolayı kendisinin uzaklaştırıldığını belirtti.

Usuli, Yönetim Kurulu Başkanı olan Başkanın 14 gün içinde Yönetim Kurulu toplantısını resmi olarak düzenlemesi gerektiğini bunu yapmaması durumunda kurulun resen oluşacağını belirtti.

Usuli, kurulun oluşması ile başkanın uzaklaştırmasının resmen genel kurula sunulacağını belirtti.

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2012