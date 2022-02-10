10 Şub 2022 20:27
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Onlarca ülkenin dışişleri bakanları İran Devriminin yıldönümünü kutladı

Onlarca ülkenin dışişleri bakanları İran Devriminin yıldönümünü kutladı

Tahran, IRNA- İran Devriminin 43. yıldönümünden dolayı onlarca ülkenin Dışişleri Bakanları İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’a tebrik mesajları gönderdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamda, Türkiye, Rusya, İsviçre, Çin, Japonya, Polonya, Pakistan, Romanya, Stonya, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Belarusya, Kırgızistan, Kuzey Kore ve Suriye Dışişleri Bakanlarının Emir Abdullahiyan’a gönderdiği mesajlarda Devrimin yıldönümünü kutladılar.

Diğer taraftan Umman Sultanı Heysem Bin Tarık, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Cumhurbaşkanı Reyisi’ye gönderdikleri mesajlarda Devrimin yıldönümünü kutladılar.

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