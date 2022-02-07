Tahran’da Devrim Yıldönümü Yürüyüşleri araçlarla düzenlenecektir

Tahran ili İslami Propaganda Könseyi Başkanı Hüccetülislam Seyiid Mohsen Mahmudi, Tahran’da devrim yürüyüşlerinin halk tarafından düzenlenmesi için planlamalar yapıldığını fakat Korono Komitesi tavsiyeleri doğrultusunda ve halkın sağlığının öncelikleri olduğundan bu sene de geçen sene olduğu gibi yürüyüşlerin araçlar ve motosikletlerle yapılacağını söyledi.

Mahmudi, hareket yönü ve saatlerinin ilan edileceğini ve araçların şehrin farklı noktalarından Azadi meydanına hareket edeceğini ifade etti.

Mahmudi, Tahran ilinin kentlerinin tamamında yürüyüşler araçlar ve mptpsikletlerle yapılacağını söyledi.

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2012