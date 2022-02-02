Uluslararası Fecr Gençler Badminton Turnuvası Şiraz'da başladı

Şiraz'daki Şehit Destgayb Salonu'nda başlayan yarışmalara üç ülkeden 21 sporcu katıldı. Bu müsabakalara katılan sporcular bireysel ve çiftler (olarak yarışacaklardır.

Gençler kategorisinde kadınlar bölümünde İran, Hindistan ve Ermenistan yer alıyor. Ayrıca genç erkekler kategorisinde Çarşamba akşamı Irak, İran, Hindistan ve Ermenistan'dan ekiplerin katılımıyla mücadeleler yapılacak.

Korona hastalığı salgını açısından Şiraz'daki kırmızı durum nedeniyle bu müsabakalar seyircisiz yapılıyor. Uluslararası Fecr Gençler Badminton Turnuvası 5 Şubat'a kadar devam edecek.

Uluslararası Fecr Badminton Turnuvası'nın ilk dönemi Ocak 2018'de Simnan'dın ev sahipliğinde düzenlendi. Turnuvada en iyi sporculara 25 bin dolarlık ödül verilecek.

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